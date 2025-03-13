Право на власність. Рада посилила захист підприємців, які інвестують у державні активи та землю. Як змінилися правила та чи легалізує це земельні схеми? 

Депутати ухвалили законопроєкт, який має посилити захист підприємців, що інвестують у землю чи інші обʼєкти державної власності. Інша важлива зміна – добросовісний інвестор має право на компенсацію витрачених коштів, якщо суд вирішує повернути майно. Підприємці вважають що це поліпшить бізнес-клімат, а антикорупційні організації – що легалізує схеми. Як документ працюватиме насправді?