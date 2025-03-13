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Право на власність. Рада посилила захист підприємців, які інвестують у державні активи та землю. Як змінилися правила та чи легалізує це земельні схеми? 

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Земля, бізнес, добросовісний набувач /Getty Images

Рада посилила захист підприємців, які інвестують у державні активи та землю. Фото Getty Images

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Депутати ухвалили законопроєкт, який має посилити захист підприємців, що інвестують у землю чи інші обʼєкти державної власності. Інша важлива зміна – добросовісний інвестор має право на компенсацію витрачених коштів, якщо суд вирішує повернути майно. Підприємці вважають що це поліпшить бізнес-клімат, а антикорупційні організації – що легалізує схеми. Як документ працюватиме насправді? 

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12 березня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №12089, що вносить зміни у Цивільний кодекс України та посилює захист добросовісних інвесторів.

Документ – одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу. Її було створено після затримання Державним бюро розслідування інвестбанкіра Ігоря Мазепи. Слідчі звинуватили його у нібито заволодінні 2 га землі біля Київського водосховища. На той момент справу розслідували 10 років.   

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