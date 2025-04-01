Битва петицій. Антикорупціонери просять Зеленського ветувати законопроєкт про захист покупців землі, бізнес – підтримати. Що чекає на документ?

Після ухвалення Радою законопроєкту, який посилює захист інвесторів у землю, на сайті президента зʼявилася петиція із закликом накласти вето на документ. Її підтримали низка антикорупційних асоціацій. У відповідь бізнес створив альтернативну петицію з проханням до голови держави підтримати документ. Forbes Ukraine дізнався, які шанси у законопроєкту все ж бути підписаним.