Право на собственность. Рада усилила защиту предпринимателей, инвестирующих в государственные активы и землю. Как изменились правила и легализует ли это земельные схемы?

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Депутаты приняли законопроект, который должен усилить защиту предпринимателей, инвестирующих в землю или другие объекты государственной собственности. Другое важное изменение – добросовестный инвестор имеет право на компенсацию затраченных средств, если суд решает вернуть имущество. Предприниматели считают, что это улучшит бизнес-климат, а антикоррупционные организации – что легализует схемы. Как документ будет работать на самом деле?
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12 марта Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12089, вносящий изменения в Гражданский кодекс Украины и усиливающий защиту добросовестных инвесторов.
Документ – одна из ключевых инициатив, на которой настаивал Совет по поддержке бизнеса. Он был создан после задержания Государственным бюро расследования инвестбанкира Игоря Мазепы. Следователи обвинили его в якобы завладении 2 га земли возле Киевского водохранилища. На тот момент дело расследовалось 10 лет.
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