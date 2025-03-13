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Право на собственность. Рада усилила защиту предпринимателей, инвестирующих в государственные активы и землю. Как изменились правила и легализует ли это земельные схемы?

Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes
Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

4 хв читання

Земля, бізнес, добросовісний набувач /Getty Images

Рада усилила защиту предпринимателей, инвестирующих в государственные активы и землю. Фото Getty Images

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Депутаты приняли законопроект, который должен усилить защиту предпринимателей, инвестирующих в землю или другие объекты государственной собственности. Другое важное изменение – добросовестный инвестор имеет право на компенсацию затраченных средств, если суд решает вернуть имущество. Предприниматели считают, что это улучшит бизнес-климат, а антикоррупционные организации – что легализует схемы. Как документ будет работать на самом деле?

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12 марта Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12089, вносящий изменения в Гражданский кодекс Украины и усиливающий защиту добросовестных инвесторов.

Документ – одна из ключевых инициатив, на которой настаивал Совет по поддержке бизнеса. Он был создан после задержания Государственным бюро расследования инвестбанкира Игоря Мазепы. Следователи обвинили его в якобы завладении 2 га земли возле Киевского водохранилища. На тот момент дело расследовалось 10 лет.

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