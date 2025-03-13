Право на собственность. Рада усилила защиту предпринимателей, инвестирующих в государственные активы и землю. Как изменились правила и легализует ли это земельные схемы?

Депутаты приняли законопроект, который должен усилить защиту предпринимателей, инвестирующих в землю или другие объекты государственной собственности. Другое важное изменение – добросовестный инвестор имеет право на компенсацию затраченных средств, если суд решает вернуть имущество. Предприниматели считают, что это улучшит бизнес-климат, а антикоррупционные организации – что легализует схемы. Как документ будет работать на самом деле?