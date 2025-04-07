Зеленський підписав закон про посилення захисту підприємців, які інвестують у державні активи та землю

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» (законопроєкт №12089). Про це свідчить інформація в картці документа на сайті Верховної Ради. Цей закон – одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу .

Деталі

Документ, підтриманий парламентом, встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.

Він визначає перелік об’єктів, на які право добросовісного набувача не поширюється. Ще одна норма – гарантія відшкодування інвестицій підприємцю у разі рішення суду про повернення активу державі.

Контекст

За СРСР переважна більшість земельних ділянок перебувала у державній чи комунальній власності. Продавати їх почали більш активно наприкінці 1990-x та на початку 2000-х. Незаконне заволодіння землею – одна з поширених причин, через які правоохоронці відкривають справи, повʼязані з бізнесом.

Тепер закон закріплює, що подібне розслідування правоохоронці можуть ініціювати лише протягом 10 років з моменту передачі землі у приватну власність. Якщо мають докази порушень.

Натомість антикорупційні організації вважають, що документ може легалізувати земельні схеми. Як працюватимуть нові правила, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.