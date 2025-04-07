Зеленський підписав закон про посилення захисту підприємців, які інвестують у державні активи та землю

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача» (законопроєкт №12089). Про це свідчить інформація в картці документа на сайті Верховної Ради. Цей закон – одна з ключових ініціатив, на якій наполягала Рада з підтримки бізнесу.
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Деталі
- Документ, підтриманий парламентом, встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.
- Він визначає перелік об’єктів, на які право добросовісного набувача не поширюється. Ще одна норма – гарантія відшкодування інвестицій підприємцю у разі рішення суду про повернення активу державі.
Контекст
За СРСР переважна більшість земельних ділянок перебувала у державній чи комунальній власності. Продавати їх почали більш активно наприкінці 1990-x та на початку 2000-х. Незаконне заволодіння землею – одна з поширених причин, через які правоохоронці відкривають справи, повʼязані з бізнесом.
Тепер закон закріплює, що подібне розслідування правоохоронці можуть ініціювати лише протягом 10 років з моменту передачі землі у приватну власність. Якщо мають докази порушень.
Натомість антикорупційні організації вважають, що документ може легалізувати земельні схеми. Як працюватимуть нові правила, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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