НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку майже на четверть

Національний банк України (НБУ) зменшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на 23%, або на $173,9 млн, до $582,4 млн. Про це стало відомо з даних регулятора. Зниження продажу доларів вказує на стабілізацію валютного ринку.

Деталі

За цими даними, центробанк викупив $6,1 млн минулого тижня, після $0,05 млн на попередньому тижні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою регулятором, негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу зменшилося з $61,83 млн у понеділок до $48,75 млн у четвер.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня зміцнився на 20 копійок – до 41,7263 грн/$1, у той час як готівковий курс зріс на 23 копійки при купівлі, до 41,95 грн/$1, і на 25 копійок при продажу, до 41,96 грн/$1.

Контекст

У 2024 році долар подорожчав на понад 10% за офіційним курсом. Позначку в 40 грн/$ офіційний курс подолав ще 24 травня. Водночас готівковий долар в Україні досягав цієї позначки ще в кінці лютого 2015 року, але тоді цей курс тримався лише кілька годин, після чого різко знизився майже вдвічі.

Під час повномасштабної війни готівковий курс подолав позначку 40 грн у липні 2022 року, а в вересні того ж року наблизився до 42 грн. Пізніше, після часткового послаблення валютних обмежень, готівкові курси наблизились до міжбанківських, і долар на ринку знову став дешевшим за 40 грн. Наразі різниця між готівковим та міжбанківським курсом складає всього 5–15 копійок.

31 грудня 2024 року офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн.

Прогноз для середньорічного курсу гривні до долара на 2025 рік становить 45 грн/$, на 2026 рік – 46,5 грн/$, а на 2027 рік – 46,4 грн/$, згідно з бюджетною декларацією на 2025–2027 роки.