Нацбанк знову (і не востаннє) підвищує облікову ставку. Як це вплине на кредити, курс та інфляцію? Розбір

Нацбанк другий місяць поспіль підвищує облікову ставку через стрімке пришвидшення інфляції. Чи допоможе це зупинити зростання цін і як вплине на кредити та депозити. Forbes Ukraine запитав аналітиків Dragon Capital, Concorde Capital та ICU.

Нацбанк 23 січня вдруге поспіль підвищив облікову ставку – з 13,5% до 14,5%. Причина – інфляція минулого року перевищила прогноз Нацбанку на понад два відсоткових пункти й сягнула 12%.

Таке рішення має захищати гривневі заощадження населення, сказав під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний. Він вказав на зниження реальної дохідності гривневих інструментів.