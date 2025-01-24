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Нацбанк знову (і не востаннє) підвищує облікову ставку. Як це вплине на кредити, курс та інфляцію? Розбір

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

НБУ, облікова ставка, курс долара /Getty Images

Нацбанк знову підвищує облікову ставку, але поки це не стримує інфляцію та не впливає на депозити Фото Getty Images

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Нацбанк другий місяць поспіль підвищує облікову ставку через стрімке пришвидшення інфляції. Чи допоможе це зупинити зростання цін і як вплине на кредити та депозити. Forbes Ukraine запитав аналітиків Dragon Capital, Concorde Capital та ICU.

Нацбанк 23 січня вдруге поспіль підвищив облікову ставку – з 13,5% до 14,5%. Причина – інфляція минулого року перевищила прогноз Нацбанку на понад два відсоткових пункти й сягнула 12%. 

Таке рішення має захищати гривневі заощадження населення, сказав під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний. Він вказав на зниження реальної дохідності гривневих інструментів.  

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