Нацбанк знову (і не востаннє) підвищує облікову ставку. Як це вплине на кредити, курс та інфляцію? Розбір

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Нацбанк другий місяць поспіль підвищує облікову ставку через стрімке пришвидшення інфляції. Чи допоможе це зупинити зростання цін і як вплине на кредити та депозити. Forbes Ukraine запитав аналітиків Dragon Capital, Concorde Capital та ICU.
Нацбанк 23 січня вдруге поспіль підвищив облікову ставку – з 13,5% до 14,5%. Причина – інфляція минулого року перевищила прогноз Нацбанку на понад два відсоткових пункти й сягнула 12%.
Таке рішення має захищати гривневі заощадження населення, сказав під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний. Він вказав на зниження реальної дохідності гривневих інструментів.
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