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Хиткий мир, Трамп і врожай. Що штовхатиме долар вгору та на який курс чекати у 2025-му. Прогнози ICU, ЦЕС, Capital Times та «Райффайзен»

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

2 хв читання

курс долар, гривня /Shutterstock

Курс долара ростиме в 2025 році Фото Shutterstock

Україна закінчує рік з курсом майже 42 грн/$. Наскільки американська валюта може зміцніти у 2025-му? Forbes Ukraine зібрав ключові причини, які впливатимуть на курс наступного року 

Регуляція НБУ залишиться основним фактором, який визначатиме курс долара наступного року. Поза тим, ситуація на фронті, міжнародна фінансова допомога, експортний виторг, а також поведінка населення вноситимуть зміни у курсову політику регулятора. 

«Курс залежить від того, який сценарій завершення війни або підтримки України запропонує адміністрація новообраного президента Дональда Трампа», – зазначає директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційної компанії Capital Times Артем Щербина.

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