Заяви Трампа про Китай обвалили ринок криптовалют. Що робити інвесторам? Сім питань про майбутнє Bitcoin, Ethereum та іншої крипти

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Після неочікуваної заяви президента США Дональда Трампа про запровадження 100% мит на імпорт із Китаю 11 жовтня ринок криптовалют зазнав стрімкого падіння. Bitcoin впав на 15%, Ethereum на 20%, ринкова капіталізація крипторинку активів скоротилася майже на $660 млрд. Як ця політична подія вплинула на фінансові ринки та чи можна вважати її основною причиною корекції криптовалют?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

10-11 жовтня крипторинок пережив одне з найбільших падінь в історії після заяви Трампа щодо мит на імпорт із Китаю. У той час, як фондові ринки не зазнали значних коливань, криптовалюти різко впали через брак ліквідності на криптобіржах.

За першу добу добу примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд. Bitcoin в моменті впав з понад $125 000 до $105 000, а Ethereum обвалився до $3500.

