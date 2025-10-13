Після неочікуваної заяви президента США Дональда Трампа про запровадження 100% мит на імпорт із Китаю 11 жовтня ринок криптовалют зазнав стрімкого падіння. Bitcoin впав на 15%, Ethereum на 20%, ринкова капіталізація крипторинку активів скоротилася майже на $660 млрд. Як ця політична подія вплинула на фінансові ринки та чи можна вважати її основною причиною корекції криптовалют?

10-11 жовтня крипторинок пережив одне з найбільших падінь в історії після заяви Трампа щодо мит на імпорт із Китаю. У той час, як фондові ринки не зазнали значних коливань, криптовалюти різко впали через брак ліквідності на криптобіржах.

За першу добу добу примусово закрито позицій на суму понад $19 млрд. Bitcoin в моменті впав з понад $125 000 до $105 000, а Ethereum обвалився до $3500.