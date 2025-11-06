Національний банк України оштрафував сім банків та чотири небанківські фінансові установи за порушення правил протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та валютного законодавства. Загалом заходи впливу, включно зі штрафами та письмовими застереженнями, застосовано в жовтні 2025 року. Про це повідомила пресслужба НБУ. Серед оштрафованих два великі банки: Укрсиббанк та Універсал Банк.

Деталі

Укрсиббанк отримав штраф у розмірі 11 млн грн за проблеми з перевіркою клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне надання інформації на запити НБУ, повідомив регулятор. Додатково банк оштрафовано на 500 000 грн за затримки в повідомленні про певні порогові операції.

Універсал Банк сплатить 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, ігнорування посилених заходів для високоризикових відносин, проблеми з внутрішніми документами та неповідомлення про розірвання відносин із клієнтами через підозри, заявили в НБУ. Зазначається, що банк також не інформував вчасно про операції з замороженими активами.

Найбільший штраф серед банків – 75 млн грн – накладено на МТБ Банк за порушення в перевірці клієнтів, управлінні ризиками нових технологій та ризик-орієнтованому підході. Додатково 3,2 млн грн за недоліки в валютному нагляді, зокрема несвоєчасне виявлення підозрілих індикаторів.

Банк Альянс оштрафовано на 67,6 млн грн за системні проблеми, повідомили у Нацбанку: відсутність ефективних внутрішніх правил, ігнорування ризиків нових продуктів, слабку перевірку клієнтів, невикористання ризик-орієнтованого підходу, затримки в наданні даних НБУ та погане документування. Ще один штраф – 15,9 млн грн – за подібні порушення, включно з посиленою перевіркою високоризикових клієнтів та родичів політично значущих осіб.

РВС Банк сплатить 3,8 млн грн за ігнорування ризик-орієнтованого підходу, зазначили в НБУ. Комінбанк оштрафовано на 1,05 млн грн за затримки в повідомленні про порогові операції та невизначення високого ризику для клієнтів, повʼязаних із країною-агресором.

Ідея Банк отримав 500 000 грн штрафу за несвоєчасне зупинення операцій за рішенням уповноваженого органу та затримку в інформуванні про залишки на рахунках.

Серед небанківських установ «ФК «Мустанг Фінанс» оштрафовано на 731 000 грн за слабкі внутрішні правила, проблеми з перевіркою клієнтів (включно з політично значущими особами), затримки в наданні даних НБУ, помилки в звітності та ігнорування ризик-орієнтованого підходу.

«ФК «Абекор» сплатить 595 000 грн за подібні порушення: погані документи, слабку ідентифікацію клієнтів (без фотофіксації та верифікації), невиявлення підозрілих операцій, затримки в даних та звітності.

«НоваПей Кредит» оштрафовано на 255 000 грн за неналежну перевірку клієнтів та ігнорування ризик-орієнтованого підходу. У «НоваПей Кредит» повідомили, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

У компанії пояснили, що більшість зауважень регулятора стосувалися вдосконалення фінансового моніторингу клієнтів під час кредитних операцій, зокрема аналізу джерел коштів і цілей їх використання. Усі зміни та рекомендації вже впроваджено. Рішення не вплинуло на стабільність компанії чи виконання зобов’язань перед клієнтами.

Контекст

Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року заробили 40 млрд грн чистого прибутку, з яких 65,7% забезпечили державні банки, повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор зазначає, що структура прибутку поступово повертається до рівня до повномасштабного вторгнення. Для порівняння: у січні–березні 2024 року банки отримали 40,5 млрд грн, тобто цього року результат зменшився на 1,2% у річному обчисленні.