Ринкові ставки, більше банків та допомога від партнерів. Іпотечна програма «єОселя» суттєво зміниться. Як саме – пояснює Первін Дадашова з НБУ

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

7 хв читання

Як зміниться іпотека за «єОселею» /пресслужба НБУ

Директорка департаменту фінстабільності НБУ Первін Дадашова. Фото надане пресслужбою НБУ Фото пресслужба НБУ

Як зміняться умови іпотечного кредитування за «єОселею»? Чи реалістичний план збільшити кількість пільгових кредитів до 25 000 наступного року? Та коли запрацює механізм передачі недобудов від недобросовісних забудовників? Інтерв’ю про ключові зміни в іпотечному кредитуванні директорки департаменту фінстабільності НБУ Первін Дадашової

Вже в листопаді цього року програма іпотечного кредитування «єОселя» суттєво зміниться. 

Нову стратегію іпотеки Національний банк, Мінекономіки, Мінфін за підтримки Світового банку презентували в середині липня.   

