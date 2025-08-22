Прослухати матеріал
Як зміняться умови іпотечного кредитування за «єОселею»? Чи реалістичний план збільшити кількість пільгових кредитів до 25 000 наступного року? Та коли запрацює механізм передачі недобудов від недобросовісних забудовників? Інтерв’ю про ключові зміни в іпотечному кредитуванні директорки департаменту фінстабільності НБУ Первін Дадашової
Вже в листопаді цього року програма іпотечного кредитування «єОселя» суттєво зміниться.
Нову стратегію іпотеки Національний банк, Мінекономіки, Мінфін за підтримки Світового банку презентували в середині липня.
