Как изменятся условия ипотечного кредитования по «єОселі»? Реалистичен ли план увеличить количество льготных кредитов до 25 000 в следующем году? И когда заработает механизм передачи недостроев от недобросовестных застройщиков? Интервью о ключевых изменениях в ипотечном кредитовании директора департамента финстабильности НБУ Первин Дадашовой
Уже в ноябре этого года программа ипотечного кредитования «єОселя» существенно изменится.
Новую стратегию ипотеки Национальный банк, Минэкономики, Минфин при поддержке Всемирного банка представили в середине июля.
