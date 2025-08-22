Как изменятся условия ипотечного кредитования по «єОселі»? Реалистичен ли план увеличить количество льготных кредитов до 25 000 в следующем году? И когда заработает механизм передачи недостроев от недобросовестных застройщиков? Интервью о ключевых изменениях в ипотечном кредитовании директора департамента финстабильности НБУ Первин Дадашовой