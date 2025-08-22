Forbes Digital підписка
Рыночные ставки, больше банков и помощь от партнеров. Ипотечная программа «єОселя» существенно изменится. Как именно – объясняет Первин Дадашова из НБУ

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

7 хв читання

Як зміниться іпотека за «єОселею» /пресс-служба НБУ

Директор департамента финстабильности НБУ Первин Дадашова. Фото предоставлено пресс-службой НБУ Фото пресс-служба НБУ

Как изменятся условия ипотечного кредитования по «єОселі»? Реалистичен ли план увеличить количество льготных кредитов до 25 000 в следующем году? И когда заработает механизм передачи недостроев от недобросовестных застройщиков? Интервью о ключевых изменениях в ипотечном кредитовании директора департамента финстабильности НБУ Первин Дадашовой

Уже в ноябре этого года программа ипотечного кредитования «єОселя» существенно изменится.  

Новую стратегию ипотеки Национальный банк, Минэкономики, Минфин при поддержке Всемирного банка представили в середине июля.

