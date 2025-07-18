Уряд спільно з Нацбанком і міжнародними партнерами підготував Стратегію розвитку іпотеки, яка має зменшити ризики для банків і зробити кредити на житло доступнішими для українців. Ключові зміни – страхування воєнних ризиків, реформа регулювання забудовників, нові правила оцінки нерухомості та адаптація європейських норм. Ідея амбітна: фактично створити ринкову іпотеку, адже зараз 96% нових позик на житло – це держпрограма «єОселя». Чи вийде це зробити?

Нацбанк та Міністерство економіки 18 липня презентували стратегію іпотеки. Вона передбачає поетапне реформування всієї інфраструктури – від закону про оцінку до механізму заміни забудовника, що зник.

В умовах війни ринкове іпотечне кредитування фактично померло в Україні й існує майже повністю в межах держпрограми «єОселя». Понад 18 200 кредитів на суму 30,3 млрд грн було видано на 17 липня 2025-го. Але можливості програми обмежені.