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Іпотека не лише у «єОселі». Держава запускає велику реформу кредитування житла. Коли воно стане доступним?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Іпотека, житло, Нацбанк /Shutterstock

Стратегію розвитку іпотеки має зробити кредити на житло доступнішими для українців. Фото Shutterstock

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Уряд спільно з Нацбанком і міжнародними партнерами підготував Стратегію розвитку іпотеки, яка має зменшити ризики для банків і зробити кредити на житло доступнішими для українців. Ключові зміни – страхування воєнних ризиків, реформа регулювання забудовників, нові правила оцінки нерухомості та адаптація європейських норм. Ідея амбітна: фактично створити ринкову іпотеку, адже зараз 96% нових позик на житло – це держпрограма «єОселя». Чи вийде це зробити?

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Нацбанк та Міністерство економіки 18 липня презентували стратегію іпотеки. Вона передбачає поетапне реформування всієї інфраструктури – від закону про оцінку до механізму заміни забудовника, що зник. 

В умовах війни ринкове іпотечне кредитування фактично померло в Україні й існує майже повністю в межах держпрограми «єОселя». Понад 18 200 кредитів на суму 30,3 млрд грн було видано на 17 липня 2025-го. Але можливості програми обмежені.

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