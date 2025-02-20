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Розрахуватись за «альфа-бонди». Компанія-кредитор Фрідмана вимагає в України ще $400 млн через націоналізацію Sense Bank. Forbes дізнався подробиці нового позову

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

Михайло Фрідман, Sense Bank, Альфа банк /прес-служба

Партнери Фрідмана вимагають в України ще $400 млн через націоналізацію Sense Bank Фото прес-служба

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Партнерська структура Михайла Фрідмана, компанія E.M.I.S. Finance, вимагає від України майже пів мільярда доларів через націоналізацію колишнього Альфа-Банку (зараз Sense Bank). У чому суть позову?

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Увечері 19 лютого Україна офіційно отримала новий запит на арбітраж через націоналізацію Sense Bank Михайла Фрідмана і партнерів. Цього разу претензії надійшли від нідерландської E.M.I.S. Finance, яка вимагає сплати $400 млн компенсації. Раніше компанія Фрідмана ABH Holdings вже подала через це позов проти України на $1 млрд.

E.M.I.S. прямо не повʼязана з колишніми власниками банку. Компанія випускала облігації під гарантії ексвласника Sense Bank, кіпрської компанії ABH Ukraine, але, як стверджує, – через націоналізацію банку не може за ними розрахуватись.

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