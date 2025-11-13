Прослухати матеріал
НАБУ та САП виявили в енергетичному секторі України можливу корупційну схему на $100 млн. Що про цю гучну антикорупційну справу, в якій фігурують топпосадовці країни, написали світові ЗМІ. Реакція The Washington Post та Financial Times.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію з викриття корупції в енергетичному секторі України. Розслідування тривало понад 15 місяців, під час якого було зібрано близько 1000 годин аудіозаписів як доказів.
«Проводимо завершальний етап цієї операції, в рамках якого проводиться 70 обшуків», – сказав керівник одного з детективних підрозділів НАБУ Олександр Абакумов.
НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. Схема стосувалася контрактів на будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури, за даними слідства. Серед фігурантів розслідування – колишній міністр енергетики, а тепер міністр юстиції Герман Галущенко, і бізнесмен Тимур Міндич, співвласник студії «Квартал 95», зазначає Financial Times.
