«Тест на способность антикоррупционных органов действовать независимо». Реакция мировых СМИ на расследование НАБУ и САП относительно возможной коррупции в энергетическом секторе Украины

Екатерина Гордийченко /из личного архива
Екатерина Гордийченко
Forbes

3 хв читання

НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн.

НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. Фото — «Энергоатом»

НАБУ и САП обнаружили в энергетическом секторе Украины возможную коррупционную схему на $100 млн. Что об этом громком антикоррупционном деле, в котором фигурируют топ-чиновники страны, написали мировые СМИ. Реакция The Washington Post и Financial Times.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в энергетическом секторе Украины. Расследование длилось более 15 месяцев, в ходе которого было собрано около 1000 часов аудиозаписей в качестве доказательств.

«Проводим завершающий этап этой операции, в рамках которого проводится 70 обысков», – сказал руководитель одного из детективных подразделений НАБУ Александр Абакумов.

НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. Схема касалась контрактов на строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры, по данным следствия. Среди фигурантов расследования – бывший министр энергетики, а ныне министр юстиции Герман Галущенко, и бизнесмен Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», отмечает Financial Times.

