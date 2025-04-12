Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Україна, США, «угода про надра» /Getty Images
Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

«Втримати тиск Трампа». Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра. Хто отримає принаймні частину грошей?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Україна залучила перегорів про угоду про надра зі США американсько-британську юридичну компанію Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:15 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:15

Україна залучила американо-британська юридичну компанію Hogan Lovells для роботи над угодою про надра. Раніше компанія брала учать у реструктуризації боргу «Нафтогазу», співпрацювала з Фондом Віктора Пінчука та консультувала уряд Британії щодо російських активів. Як вона буде співпрацювати з українським урядом?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні