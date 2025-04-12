«Втримати тиск Трампа». Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра. Хто отримає принаймні частину грошей?

Україна залучила американо-британська юридичну компанію Hogan Lovells для роботи над угодою про надра. Раніше компанія брала учать у реструктуризації боргу «Нафтогазу», співпрацювала з Фондом Віктора Пінчука та консультувала уряд Британії щодо російських активів. Як вона буде співпрацювати з українським урядом?