«Втримати тиск Трампа». Уряд виділив 113 млн грн для підготовки угоди про надра. Хто отримає принаймні частину грошей?

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Україна залучила американо-британська юридичну компанію Hogan Lovells для роботи над угодою про надра. Раніше компанія брала учать у реструктуризації боргу «Нафтогазу», співпрацювала з Фондом Віктора Пінчука та консультувала уряд Британії щодо російських активів. Як вона буде співпрацювати з українським урядом?
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