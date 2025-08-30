Майже 1 млн «Дія.Карток» для отримання державної допомоги оформили українці за два тижні від запуску, свідчать дані опитаних Forbes Ukraine банків-учасників програми. Це вже третій вид «державних» карток, які ініціює уряд після «Національного кешбеку» та «єПідтримки». Куди громадяни витрачають кошти держпідтримки та чи вигідно банками бути партнерами цих програм?