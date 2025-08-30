Прослухати матеріал
Майже 1 млн «Дія.Карток» для отримання державної допомоги оформили українці за два тижні від запуску, свідчать дані опитаних Forbes Ukraine банків-учасників програми. Це вже третій вид «державних» карток, які ініціює уряд після «Національного кешбеку» та «єПідтримки». Куди громадяни витрачають кошти держпідтримки та чи вигідно банками бути партнерами цих програм?
Банки-партнери відкрили майже 1 млн «Дія.Карток» з моменту запуску цієї держпрограми 13 серпня.
На відміну від цільових карток «єПідтримки» та «Національний кешбек», «Дія.Картки» – це єдина карта для виплат різної державної допомоги, від підтримки ВПО до пенсій.
