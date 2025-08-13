«Нафтогаз» отримав рекордну позику від ЄБРР на €500 млн. Наприкінці липня державні ПриватБанк і Укргазбанк надали держкомпанії майже €200 млн. Щоб пройти зиму без відключень і закупити достатньо газу, не вистачає ще близько €300 млн. Чому решта банків не поспішають кредитувати найбільшу держкомпанію країни напередодні складного опалювального сезону ?

«Для одного банку потреби «Нафтогазу» непідйомні», – каже топменеджер одного з держбанків, який погодився спілкуватись анонімно через сенситивність питання. «Доводиться збирати зі світу по нитці», – додає він.

Україна вийшла із зими 2024-2025 років з рекордно низькими запасами газу. Разом із російськими обстрілами газовидобутку це зумовило потребу в імпорті близько 5,4 млрд кубометрів до кінця року. За попередній опалювальний сезон Україна спожила 15 млрд кубометрів, за даними «Нафтогазу».