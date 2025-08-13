Підписка від 49 грн
€500 млн на закупівлю газу. «Нафтогаз» та ЄБРР уклали рекордну для України угоду – Свириденко

Михайло Тарчинець
Михайло Тарчинець
Forbes

1 хв читання

НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду на €500 млн для закупівлі газу. Це найбільший проєкт банку в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

  • «Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», – написала премʼєрка Юлія Свириденко.
  • Кредит надається під гарантію Європейського Союзу без державних гарантій України. 

Контекст

В квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу.

Норвегія доповнила наданий під державну гарантію кредит грантом €139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР.

Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України. Банк значно збільшив обсяг фінансування української економіки під час війни і вже надав €6,5 млрд із 2022 року. 

