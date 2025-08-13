НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду на €500 млн для закупівлі газу. Це найбільший проєкт банку в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.
Деталі
- «Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими», – написала премʼєрка Юлія Свириденко.
- Кредит надається під гарантію Європейського Союзу без державних гарантій України.
Контекст
В квітні ЄБРР надав кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупівлі газу.
Норвегія доповнила наданий під державну гарантію кредит грантом €139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР.
Наприкінці липня «Нафтогаз» отримав два кредити по 4,7 млрд грн від Укргазбанку та ПриватБанку для закупівлі газу
ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України. Банк значно збільшив обсяг фінансування української економіки під час війни і вже надав €6,5 млрд із 2022 року.
