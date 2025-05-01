«Нафтогаз» кличе на допомогу. Через обстріл родовищ зросла потреба в імпорті газу для наступної зими. Як уряд залучатиме до цього приватний бізнес

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«Нафтогаз» може не встигнути накопичити достатньо газу для наступного опалювального сезону. Уряд сподівається залучити до імпорту приватний бізнес, але ціни в Україні нижчі, ніж у ЄС. Які варіанти розв'язання проблеми на столі в урядовців?
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