«Нафтогаз» кличе на допомогу. Через обстріл родовищ зросла потреба в імпорті газу для наступної зими. Як уряд залучатиме до цього приватний бізнес

«Нафтогаз» може не встигнути накопичити достатньо газу для наступного опалювального сезону. Уряд сподівається залучити до імпорту приватний бізнес, але ціни в Україні нижчі, ніж у ЄС. Які варіанти розв'язання проблеми на столі в урядовців?