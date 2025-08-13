«Нафтогаз» получил рекордный заем от ЕБРР на €500 млн. В конце июля государственные ПриватБанк и Укргазбанк предоставили госкомпании почти €200 млн. Чтобы пройти зиму без отключений и закупить достаточно газа , не хватает еще около €300 млн. Почему остальные банки не спешат кредитовать крупнейшую госкомпанию?

«Для одного банка потребности «Нафтогаза» неподъемны», – говорит топ-менеджер одного из госбанков, который согласился общаться анонимно из-за сенситивности вопроса. «Приходится собирать с миру по нитке», – добавляет он.

Украина вышла с зимы 2024-2025 годов с рекордно низкими запасами газа. Вместе с российскими обстрелами газодобычи это обусловило потребность в импорте около 5,4 млрд кубометров до конца года. За предыдущий отопительный сезон Украина потребила 15 млрд кубометров, по данным «Нафтогаза».