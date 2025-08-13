НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение на €500 млн для закупки газа. Это самый крупный проект банка в Украине. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram .

Подробности

«Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы», – написала премьер Юлия Свириденко.

Кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза без государственных гарантий Украины.

Контекст

В апреле ЕБРР предоставил кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупки газа.

Норвегия дополнила предоставленный под государственную гарантию кредит грантом €139 млн, который поступит через Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР.

В конце июля «Нафтогаз» получил два кредита по 4,7 млрд грн от Укргазбанка и ПриватБанка для закупки газа

ЕБРР является самым крупным институциональным кредитором Украины. Банк значительно увеличил объем финансирования украинской экономики во время войны и уже выделил €6,5 млрд с 2022 года.