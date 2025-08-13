Forbes Digital підписка
€500 млн на закупку газа. «Нафтогаз» и ЕБРР заключили рекордное для Украины соглашение – Свириденко

Михаил Тарчинец
Forbes

1 хв читання

НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение на €500 млн для закупки газа. Это самый крупный проект банка в Украине. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

  • «Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы», – написала премьер Юлия Свириденко.
  • Кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза без государственных гарантий Украины.

Контекст

В апреле ЕБРР предоставил кредит на €270 млн «Нафтогазу» для закупки газа.

Норвегия дополнила предоставленный под государственную гарантию кредит грантом €139 млн, который поступит через Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР.

В конце июля «Нафтогаз» получил два кредита по 4,7 млрд грн от Укргазбанка и ПриватБанка для закупки газа

ЕБРР является самым крупным институциональным кредитором Украины. Банк значительно увеличил объем финансирования украинской экономики во время войны и уже выделил €6,5 млрд с 2022 года.

