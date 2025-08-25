Американська влада наказала зупинити будівництво офшорного вітропарку Revolution Wind, який на 80% завершено данською компанією Ørsted A/S, найбільшим у світі оператором вітроелектростанцій. Про це пише Financial Times 25 серпня. Вартість проєкту оцінюється в $1,5 млрд, а акції Ørsted у понеділок впали на 18%, що знизило ринкову капіталізацію компанії до 74 млрд данських крон ($11,6 млрд).

Деталі

Рішення про зупинку, видане Бюро з управління океанічною енергією США (BOEM), мотивувалося «необхідністю вирішення питань, пов’язаних із захистом інтересів національної безпеки», хоча деталі не були розкриті. Ørsted заявила, що її частка в залишкових інвестиціях у проєкт становить 5 млрд данських крон ($783,5 млн), а очікуваний річний прибуток від нього до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу (EBITDA) мав скласти 1 млрд данських крон ($156,7 млн).

Компанія розглядає всі можливі варіанти, включно з судовими позовами, для якнайшвидшого відновлення робіт і активно співпрацює з органами влади.

Зупинка проєкту Revolution Wind, у якому Ørsted та підрозділ BlackRock володіють по 50%, викликала значне занепокоєння серед інвесторів. Аналітик Sydbank Якоб Педерсен зазначив, що невизначеність може ускладнити плановане залучення компанією 60 млрд данських крон ($9,4 млрд) через випуск нових акцій.

Цей крок був спрямований на фінансування іншого американського проєкту – Sunrise Wind, який Ørsted повністю контролює і який потребує інвестицій у розмірі 40 млрд данських крон ($6,27 млрд). Загальна вартість двох вітропарків становить близько 100 млрд данських крон ($15,67 млрд), при цьому балансова вартість частки Ørsted у Revolution Wind та Sunrise Wind на кінець червня оцінювалася в 17 млрд данських крон ($2,66 млрд).

Акції Ørsted, які з 2021 року втратили майже 90% вартості, у понеділок оновили історичний мінімум, ставши лідером падіння в індексі Stoxx Europe 600. Аналітики Citi припускають, що затримка, подібна до тієї, що раніше торкнулася проєкту норвезької Equinor, може відкласти випуск акцій Ørsted та вплинути на його масштаби через додаткові витрати.

Контекст

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа зупинити проєкт Revolution Wind є частиною ширшої політики скептицизму щодо офшорних вітроенергетичних проєктів. Раніше цього року адміністрація зупинила проєкт Empire Wind норвезької Equinor, але згодом скасувала це рішення після переговорів із губернатором Нью-Йорка Кеті Хокул, дозволивши будівництво нових газопроводів. Ørsted сподівається на подібне вирішення ситуації, однак напружені відносини між Данією та Трампом, зокрема через його заяви про бажання отримати контроль над Гренландією, ускладнюють діалог. На противагу цьому, Норвегія має кращі дипломатичні зв’язки з США завдяки стосункам міністра фінансів Єнса Столтенберга з Трампом.

Додатковим ударом для Ørsted стало те, що Equinor, яка в жовтні минулого року стала другим за величиною акціонером Ørsted із часткою 10%, не змогла запобігти падінню акцій компанії, які з того часу втратили понад половину вартості. Водночас у п’ятницю Данія підписала угоду про партнерство з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсом, який позиціонує себе як опонент Трампа, що може додатково ускладнити переговори щодо проєктів Ørsted у США.