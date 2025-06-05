Антимонопольний комітет надав дозвіл групі компаній ОККО Віталія Антонова на придбання проєкту вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт у девелопера UDPR. Рішення ухвалене на засіданні 5 червня, повідомила пресслужба АМКУ.

Деталі

ОККО (GNG Retail Limited) планує придбати три ВЕС через ТОВ «ОККО-ДРАЙВ».

Йдеться про ТОВ «Волинь Вест Вінд-1», ТОВ «Волинь Вест Вінд-2» і ТОВ «Волинь Вест Вінд-3» у селі Затурці Волинської області. Усі вони на етапі розробки.

Компанія отримала дозвіл на придбання часток у їхніх статутних капіталах, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств.

Потужність майбутньої електростанції – 192 МВт, повідомили в пресслужбі ОККО.

Контекст

UDPR – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики, бенефіціарами якої є Василь Хмельницький і Сергій Євтушенко. Компанія розробляє сонячні та вітрові електростанції.

ОККО до 2030 року планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії, повідомив у травні гендиректор компанії Василь Даниляк. У квітні компанія залучила €157 млн для вітрової електростанції на Волині, додавши €68 млн власних інвестицій.

У 2021–2024 роках компанія інвестувала у дахові СЕС близько 87 млн грн. У лютому ОККО ввела в експлуатацію свою першу батарейку потужністю 20 МВт. Вартість – близько €20 млн, очікувана окупність – сім років.