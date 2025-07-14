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ВЕС і вітер /Gettyimages
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Компанії Ахметова, Козицького та Антонова б'ються за першість. Хто у 2025-му побудує найбільше ВЕС в Україні і чого чекати у 2026-му?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Через російську окупацію у 2022 році Україна втратила доступ до 80% своїх вітроелектростанцій – понад 1300 МВт. Фото Gettyimages

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У 2025 році в Україні побудують у десять разів більше вітроелектростанцій, ніж у 2024-му. А проєкти, заплановані на 2026 рік, компенсують втрату окупованих 1300 МВт вітряків. Кому належать ВЕС в Україні?

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«Вітряні парки України», ОККО, «Еко Оптіма» та турецька Eksim Enerji у 2025-му побудують 218,4 МВт вітрових електростанцій в Україні. Це збільшить потужність ВЕС на підконтрольній Україні території на 35%, до 833 МВт.

У 2024 році в Україні запустили 20,6 МВт нової вітрогенерації. 

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