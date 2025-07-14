У 2025 році в Україні побудують у десять разів більше вітроелектростанцій, ніж у 2024-му. А проєкти, заплановані на 2026 рік, компенсують втрату окупованих 1300 МВт вітряків . Кому належать ВЕС в Україні?

«Вітряні парки України», ОККО, «Еко Оптіма» та турецька Eksim Enerji у 2025-му побудують 218,4 МВт вітрових електростанцій в Україні. Це збільшить потужність ВЕС на підконтрольній Україні території на 35%, до 833 МВт.

У 2024 році в Україні запустили 20,6 МВт нової вітрогенерації.