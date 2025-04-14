АРМА передало активи одного з найбільших виробників ягід новому управителю

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно компанії «Українська ягода» новому управителю – консорціуму «Управляюча компанія КАМпарітет». Про це повідомила пресслужба відомства 14 квітня.

Деталі

Вибір управителя відбувся через відкритий конкурс у системі Prozorro.

Личаківський районний суд Львова передав АРМА активи підприємства, включно з корпоративними правами, виробничою інфраструктурою та нерухомістю, загальною вартістю близько 6,5 млн грн.

Перед укладенням договору АРМА зіткнулося з опором попереднього власника на Житомирщині, який порушив судову заборону на використання майна. Це призвело до відкриття кримінальної справи за статтею про невиконання судового рішення.

Кошти від використання активів, зокрема гарантовані щомісячні платежі, надходитимуть до держбюджету України. Зазначається, що передача майна є важливим кроком для відновлення законного контролю над активами, які раніше використовувалися неналежно.

Контекст

ТОВ «Українська ягода» – один із провідних українських виробників ягід. Компанія зареєстрована 31 липня 2012 року в селі Маркуші Бердичівського району з статутним капіталом 7,5 млн грн. Основна діяльність – вирощування ягід, горіхів і плодових культур. Серед чотирьох засновників двоє мають реєстрацію в Москві.