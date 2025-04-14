АРМА передало активи одного з найбільших виробників ягід новому управителю

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало арештоване майно компанії «Українська ягода» новому управителю – консорціуму «Управляюча компанія КАМпарітет». Про це повідомила пресслужба відомства 14 квітня.
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Деталі
- Вибір управителя відбувся через відкритий конкурс у системі Prozorro.
- Личаківський районний суд Львова передав АРМА активи підприємства, включно з корпоративними правами, виробничою інфраструктурою та нерухомістю, загальною вартістю близько 6,5 млн грн.
- Перед укладенням договору АРМА зіткнулося з опором попереднього власника на Житомирщині, який порушив судову заборону на використання майна. Це призвело до відкриття кримінальної справи за статтею про невиконання судового рішення.
- Кошти від використання активів, зокрема гарантовані щомісячні платежі, надходитимуть до держбюджету України. Зазначається, що передача майна є важливим кроком для відновлення законного контролю над активами, які раніше використовувалися неналежно.
Контекст
ТОВ «Українська ягода» – один із провідних українських виробників ягід. Компанія зареєстрована 31 липня 2012 року в селі Маркуші Бердичівського району з статутним капіталом 7,5 млн грн. Основна діяльність – вирощування ягід, горіхів і плодових культур. Серед чотирьох засновників двоє мають реєстрацію в Москві.
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