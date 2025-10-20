Акції німецького виробника зброї Rheinmetall зросли на 5,12% після того, як спільне підприємство компанії отримало замовлення на мільярди євро, пише WSJ 20 жовтня. Зазначається, що це є черговим свідченням зростання попиту на оборонну продукцію в Європі.

Деталі

Спільне підприємство Artec, яке належить Rheinmetall та KNDS Germany і спеціалізується на виробництві бронетехніки, отримало контракт на €3,41 млрд від європейської оборонної організації OCCAR, повідомила компанія. Основна частина вартості замовлення, майже €3 млрд, припадає на Rheinmetall.

Акції компанії, що котируються на Франкфуртській біржі, зросли на 5% до 1744,50 євро після оголошення про замовлення, на тлі триваючого конфлікту між Росією та Україною, а також повідомлень про відновлення бойових дій між Ізраїлем і Газою, попри нещодавнє перемир’я. Акції інших оборонних компаній у Німеччині та Європі також показали зростання.

Згідно з контрактом, Artec поставить 150 бойових машин піхоти Schakal для німецьких збройних сил і 72 для нідерландської армії. Крім того, контракт передбачає опцію на поставку ще 248 машин, повідомила Rheinmetall.

Контекст

Це замовлення надійшло на тлі зростання витрат європейських урядів на оборону, що призвело до стрімкого зростання акцій оборонних компаній. З початку року акції Rheinmetall зросли більш ніж удвічі, а їхні конкуренти в секторі, зокрема італійські Leonardo та Fincantieri, британські BAE Systems і Babcock International, а також французькі Thales і Dassault Aviation, також зафіксували значне зростання вартості акцій. У понеділок суднобудівна компанія TKMS, відокремлена від промислового гіганта Thyssenkrupp, дебютувала на німецькому індексі DAX, показавши зростання на 66% від початкової ціни до €99,80.

Очікується, що сама Німеччина в найближчі роки витрачатиме додатково сотні мільярдів євро на оборону щорічно, при цьому європейські лідери прагнуть, щоб щонайменше 50% нових витрат залишалися в Європі, а не йшли на контракти з американськими збройними гігантами.

Аналітики J.P. Morgan Девід Перрі та Люсі Фіцджеральд у своїй записці зазначили, що з огляду на ймовірну затяжну природу російсько-українського конфлікту, європейський оборонний сектор продовжуватиме отримувати вигоду.

«Наш аналіз показує, що Росія та Україна мають значні розбіжності, які унеможливлять швидке укладення угоди», – зазначили Перрі та Фіцджеральд. «Ми також вважаємо, що країни Західної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки погана мирна угода для України буде поганою угодою для всієї Європи».