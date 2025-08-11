Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує з наступного року розпочати виробництво 155-мм артснарядів в Україні, однак визнає: надмірна бюрократія гальмує будівництво заводу, пише German Aid to Ukraine.
- Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що бюрократичні процедури в Україні «дуже, дуже високі» і впливають на швидкість реалізації проєкту.
- Він порівняв темпи будівництва з німецьким заводом в Унтерлюссі: обидва об’єкти почали зводити одночасно, але в Німеччині роботи вже завершені, тоді як в Україні – ще тривають.
- Попри бюрократичні перепони у Rheinmetall вважають, що виробництво в Україні стартує наступного року, як і було заплановано.
- Проєкт передбачає виробництво 150 000 снарядів на рік, але українська сторона хоче подвоїти потужності до 300 000 після запуску, зазначило видання.
- Неназваний представник іншої німецької оборонної компанії підтвердив проблему з бюрократією в Україні, але при цьому не погодився, що створення аналогічного підприємства в Німеччині може бути простіше.
- Незадоволення швидкістю реалізації проєкту може виходити з бажання компанії прискорити будівництво, а не для пояснення затримки реалізації проєкту, зазначило Defense Express.
Контекст
Під керівництвом Арміна Паппергера німецька оборонна компанія Rheinmetall подорожчала у 18 разів від початку війни. Концерн постачає Україні бронетехніку й боєприпаси, але став мішенню російських диверсій.
Наприкінці липня минулого року Rheinmetall уклав угоду з українським урядом на будівництво заводу для виробництва боєприпасів в Україні. Замовлення передбачає повне технічне оснащення заводу та його введення в експлуатацію. Загальна вартість проєкту оцінюється в межах від €100 млн.
Rheinmetall вже запустив спільне українське підприємство з обслуговування бронетехніки та планує локалізувати тут виробництво БМП Lynx. Остання наразі ще проходить випробування в українських військових.
