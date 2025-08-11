Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує з наступного року розпочати виробництво 155-мм артснарядів в Україні, однак визнає: надмірна бюрократія гальмує будівництво заводу, пише German Aid to Ukraine .

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що бюрократичні процедури в Україні «дуже, дуже високі» і впливають на швидкість реалізації проєкту.

Він порівняв темпи будівництва з німецьким заводом в Унтерлюссі: обидва об’єкти почали зводити одночасно, але в Німеччині роботи вже завершені, тоді як в Україні – ще тривають.

Попри бюрократичні перепони у Rheinmetall вважають, що виробництво в Україні стартує наступного року, як і було заплановано.

Проєкт передбачає виробництво 150 000 снарядів на рік, але українська сторона хоче подвоїти потужності до 300 000 після запуску, зазначило видання.

Неназваний представник іншої німецької оборонної компанії підтвердив проблему з бюрократією в Україні, але при цьому не погодився, що створення аналогічного підприємства в Німеччині може бути простіше.

Незадоволення швидкістю реалізації проєкту може виходити з бажання компанії прискорити будівництво, а не для пояснення затримки реалізації проєкту, зазначило Defense Express.

Контекст

Під керівництвом Арміна Паппергера німецька оборонна компанія Rheinmetall подорожчала у 18 разів від початку війни. Концерн постачає Україні бронетехніку й боєприпаси, але став мішенню російських диверсій.

Наприкінці липня минулого року Rheinmetall уклав угоду з українським урядом на будівництво заводу для виробництва боєприпасів в Україні. Замовлення передбачає повне технічне оснащення заводу та його введення в експлуатацію. Загальна вартість проєкту оцінюється в межах від €100 млн.

Rheinmetall вже запустив спільне українське підприємство з обслуговування бронетехніки та планує локалізувати тут виробництво БМП Lynx. Остання наразі ще проходить випробування в українських військових.