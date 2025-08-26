Підписка від 49 грн
Rheinmetall відкриє в Болгарії два заводи з виробництва пороху та 155-мм артилерійських снарядів

Олександр Пикало
Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує звести два заводи в Болгарії. Про це заявив лідер партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» Бойко Борисов після переговорів із генеральним директором Rheinmetall Арміном Папперґером 26 серпня. Уряд Болгарії спільно з Rheinmetall інвестує у проєкт понад €1 млрд.

  • Як повідомив Борисов, один із заводів спеціалізуватиметься на виробництві пороху та зарядів, а другий виготовлятиме 155-мм артилерійські снаряди, що відповідають стандартам НАТО.
  • Переговори між Болгарією та Rheinmetall щодо спільного виробництва оборонної продукції розпочалися у березні 2025 року. Тоді було вирішено створити підприємство з виробництва пороху та вибухових матеріалів на території Болгарії.
  • «Компанія Rheinmetall є світовим лідером у виробництві оборонної техніки та боєприпасів, а Болгарія має значний досвід і традиції у цій сфері. Європа та НАТО відчувають гостру потребу в нарощуванні потужностей оборонної промисловості», – наголосив Борисов.
  • Найближчим часом плани будівництва двох заводів будуть подані на розгляд і затвердження до парламенту Болгарії.
  • Борисов зазначив, що завод із виробництва пороху стане найбільшим у Європі. «Порох – це критично важливий і дефіцитний ресурс, і я вдячний Папперґеру за вибір майданчика Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi для цього масштабного проєкту», – додав він.
  • Другий завод, призначений для виробництва 155-мм артилерійських снарядів, за словами Борисова, матиме стратегічне значення як для болгарської армії, так і для всієї Європи. Проєктна потужність цього підприємства становитиме 100 000 снарядів на рік.

Контекст 

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила зростання світових військових витрат на 7,4%, досягнувши $2,46 трлн у 2024 році, згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Німеччина вийшла на перше місце в Європі за розміром оборонного бюджету та посідає друге місце в НАТО після США.

Зростання військових витрат у Європі все ще поступається темпам збільшення російського оборонного бюджету, який у реальному вираженні зріс на 41,9% і, за оцінками, сягнув 13,1 трлн рублів ($145,9 млрд).

Звіт IISS був опублікований на тлі закликів президента США Дональда Трампа до європейських союзників узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, пропонуючи країнам НАТО виділяти 5% ВВП на оборону.

