Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35, які фінансуються за рахунок заморожених активів Росії. Про це компанія повідомила 10 жовтня.

Деталі

«Ми вдячні Україні за довіру до нас. Також висловлюємо подяку країні ЄС за підтримку, яка підкреслює нашу відданість допомозі Україні», – зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Зенітний артилерійський комплекс SkyRanger 35 на шасі Leopard

Rheinmetall уточнив, що нові системи Skyranger 35 на базі Leopard 1 коштуватимуть сотні мільйонів євро. Їхнє виробництво та інтеграцію здійснюватиме Rheinmetall Italia SpA у Римі. Фінансування забезпечується коштами від заморожених російських активів.

Зенітний артилерійський комплекс SkyRanger 35 на шасі Leopard

Контекст

Система Skyranger 35 на базі Leopard 1 поєднує мобільність і захист гусеничної платформи з високоефективною зенітною системою. Вона оснащена 35-мм револьверною гарматою KDG 35/1000 зі швидкострільністю 1000 пострілів за хвилину та дальністю стрільби до 4 км. Гармата сумісна з Oerlikon Revolver Gun Mk 3.