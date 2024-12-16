Альтернатива і зниження цін. ЄС готується до зупинки транзиту російського газу через Україну

Європа намагається позбутися залежності від російського газу. До вторгнення в Україну Росія постачала Європі 155 млрд кубометрів газу на рік.

Країни Євросоюзу в понеділок, 16 грудня, обговорять підготовку до зими, оскільки термін дії угоди про транзит газу між Росією та Україною спливає, а блок намагається поступово відмовитися від постачання викопного палива з Москви, пише Bloomberg .

Ключові факти

На міністерському засіданні Єврокомісія проінформує держави-члени про підготовку до цієї зими, оскільки транзитна угода між Києвом та Москвою, яка була основою для постачання російського трубопровідного газу до Європи, спливає 31 грудня.

За даними оцінки виконавчої влади ЄС, з якою ознайомилося агентство, розірвання угоди між Україною та Росією вже позначилося на європейських газових ринках, і регіон зможе знайти альтернативні джерела постачання.

Хоча європейські ціни на паливо далекі від пікових значень, досягнутих під час кризи 2022 року (завдяки збільшенню імпорту скрапленого природного газу, який замінив більшу частину російських постачань), вони залишаються високими, і багато домогосподарств та підприємств стикаються з великими рахунками.

На початку цього місяця фʼючерси досягли найвищих значень за рік, оскільки баланс ринку залишається крихким і навіть невеликі збої викликають занепокоєння.

ЄС давно стверджує, що країни-члени, які все ще імпортують російський газ через Україну, насамперед Австрія та Словаччина, можуть обійтися без нього. Комісія заявила, що не вступатиме в переговори, щоб зберегти маршрут відкритим.

Тим не менш, покупці газу зі Словаччини та Угорщини продовжують переговори про продовження поставок газу після закінчення терміну дії транзитної угоди.

На першій зустрічі з Деном Йоргенсеном із Данії у якості нового єврокомісара блоку з енергетики міністри мають намір розглянути варіанти зниження цін та підвищення конкурентоспроможності промисловості ЄС у період переходу до зеленої енергетики.

Оскільки новий склад Європейської комісії лише розпочав пʼятирічний термін повноважень протягом перших 100 днів він також представить дорожню карту за поетапною відмовою від російського викопного палива, яке, як і раніше, становить близько 15% імпорту ЄС.

Зміцнення галузей промисловості ЄС у період чистого переходу стало одним із головних питань європейського порядку денного після енергетичної кризи, яка два роки тому після вторгнення Росії в Україну призвела до рекордного зростання цін на електроенергію та газ.

Контекст

Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, головним чином у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ пʼять місяців поспіль покриває понад 80% австрійського споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом і, незважаючи на часті суперечки про те, чи слід це робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу.

Європейська комісія вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. Його план полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою амбітну кліматичну стратегію, включаючи більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії.

На початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що угода про заміну російського газу на азербайджанські поставки є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються. Раніше Азербайджан заявляв, що хоче збільшити експорт газу до Європи, але поки що не уклав достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати у подальше виробництво.

З 1 грудня державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) розпочала постачання газу компанії SPP, найбільшому державному постачальнику енергоресурсів Словаччини.