Володар полиці. Підприємець з Дніпра Олександр Місюренко зробив свої торти «сексуальними» і став третім виробником у країні. Як йому це вдалось, не вклавши жодної гривні в рекламу

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Дніпровська компанія Nonpareil продає 200 т тортів та тістечок на місяць і не витрачає на рекламу жодної гривні. Як влаштований її бізнес?
Засновник виробника тортів Nonpareil Олександр Місюренко, 48, вважає себе єдиним маркетологом в компанії. Він зробив ставку на мерчандайзинг, унікальність асортименту та ефективність виробничих процесів. За 10 років колишній кондитерський цех у Дніпрі увійшов у трійку національних лідерів у сегменті «торти і тістечка». Попереду тільки Roshen і БКК.
Під час великої війни Місюренко ще прискорився. Виробництво з 2021 року виросло у чотири рази, до 197 т на місяць. У 2023‐му виторг компанії збільшився майже вдвічі, до 224 млн грн (за даними YouControl), на цей рік Місюренко прогнозує зростання до 450 млн грн.
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