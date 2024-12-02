Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини

Угода про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, це змушує компанії у ЄС шукати альтернативні джерела, включаючи Азербайджан.

Ключові факти

Постачання газу здійснюється в рамках співпраці SOCAR та SPP на основі короткострокового пілотного контракту.

Згідно з повідомленням, компанії прагнуть розвивати «довгострокове енергетичне партнерство».

Завдяки цим постачанням газу SOCAR продовжує диверсифікувати напрямки свого експорту.

Таким чином, Словаччина стала 12-ю країною, яка отримує азербайджанський газ. Його також купують Туреччина, Грузія, Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія, Хорватія та Північна Македонія.

Контекст

Росія заявила, що готова продовжувати постачати газ через Україну, незважаючи на війну, тоді як Київ відмовився вести переговори з Москвою щодо експорту газу.

Росія, як і раніше, відправляє близько 15 млрд кубометрів газу до Європи на рік, головним чином у Словаччину та Австрію, де Росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ пʼять місяців поспіль покриває понад 80% споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом і, незважаючи на часті суперечки, чи слід це робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу.

Європейська комісія вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. План полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою амбітну кліматичну стратегію, включаючи більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії.

На початку липня президент Володимир Зеленський повідомив, що угода про заміну російського газу на азербайджанські поставки є «однією з пропозицій», які зараз обговорюються. Раніше Азербайджан заявляв, що хоче збільшити експорт газу до Європи, але поки що не уклав достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати у подальше виробництво.

У листопаді SPP підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу з Азербайджану та розглядала можливість укладання більш довгострокової угоди у звʼязку з можливим призупиненням постачань із Росії через Україну. SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки трубопроводом, що проходить через Україну.