Американська студія FOX Entertainment інвестувала в українську технологічну компанію Holywater. Вони також стали партнерами для спільного виробництва контенту. У межах угоди компанії створять понад 200 вертикальних серіалів для стримінгової платформи MyDrama, повідомили Forbes Ukraine у Holywater.

Деталі

FOX Entertainment інвестує у виробництво контенту, відповідає за продакшн, інтелектуальну власність та залучення талантів, повідомили Forbes Ukraine пресслужба Holywater. Натомість українська компанія забезпечить ко-продюсинг — участь у написанні сценаріїв, кастингу та виробництві — та відповідатиме за дистрибуцію й аналітику, додали у пресслужбі.

Сума інвестицій FOX Entertainment не розголошується. «Інвестиція FOX Entertainment розширює її портфоліо контенту та аудиторію, а для Holywater партнерство зміцнить позиції компанії на глобальному ринку вертикального відео, який оцінюється у $8 млрд», — ідеться у релізі.

У межах угоди FOX Entertainment Studios виробить понад 200 вертикальних серіалів для застосунку MyDrama. Першими релізами стануть Billionaire Blackmail та Bound by Obsession, зйомки яких уже тривають в Атланті.

До виробництва буде залучено ресурси всієї екосистеми FOX — від продакшн-компанії Studio Ramsay Global Гордона Рамзі до анімаційної студії Bento Box Entertainment та акторів.

Контекст

Holywater – продуктова компанія, що охоплює понад 50 млн користувачів. В екосистемі компанії — платформа ШІ-генерованих серіалів My Muse та книжкова платформа My Passion, орієнтована на романтичну літературу.

My Drama зʼявився у портфелі Holywater навесні 2024‐го. Це вертикальна стримінгова платформа, де доступно понад 70 серіалів у жанрах романтики, драми, комедії та трилеру. Платформа налічує 6,8 млн активних користувачів щомісяця. Серіали збирають до 20 млн переглядів.

Holywater вийшла з екосистеми IT-холдингу Genesis. Її модель – «вирощувати» продуктові компанії. Нині їх понад 25. Успішні проєкти, які довели сталість бізнес-моделі й вийшли на великий дохід, виділяють в окремі компанії. Приклади – сервіс мікронавчання Headway, лінійка фітнес-додатків BetterMe, розробник мобільних додатків appflame.