Українці з компанії Holywater навчилися заробляти на ультракоротких серіалах для смартфонів десятки мільйонів доларів. Амбіція – побудувати новий Netflix і змінити правила гри у Голлівуді. Це реально?

«Знаєш, Анно, навіть слимаки швидші за тебе!» – шпетить затуркану молоду офіціантку менеджерка ресторану, підганяючи її обслужити нового гостя. У ньому Анна миттєво впізнає Джексона – найбагатшого холостяка у місті. Знервована дівчина обливає мільярдера кавою і, щоб розплатитися за зіпсовану сорочку вартістю $5000, змушена працювати на нього.

Цей, мʼяко кажучи, неоригінальний сюжет – зав’язка драми «Сором’язлива красуня та мільярдер‐чудовисько» – найпопулярнішого вертикального серіалу в застосунку My Drama від української компанії Holywater. Герої шоу розмовляють англійською з добре вловимим східноєвропейським акцентом.