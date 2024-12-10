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Мамусина мрія. Український Holywater продає вертикальні «Тікток-серіали» на 100 епізодів, результат – понад $20 млн виторгу на рік. Стартап вхопився за азійський тренд

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

7 хв читання

Засновники Holywater – Богдан Несвіт, 33, та Анатолій Кас’янов, 28

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12:10 хвилин

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Українці з компанії Holywater навчилися заробляти на ультракоротких серіалах для смартфонів десятки мільйонів доларів. Амбіція – побудувати новий Netflix і змінити правила гри у Голлівуді. Це реально?

«Знаєш, Анно, навіть слимаки швидші за тебе!» – шпетить затуркану молоду офіціантку менеджерка ресторану, підганяючи її обслужити нового гостя. У ньому Анна миттєво впізнає Джексона – найбагатшого холостяка у місті. Знервована дівчина обливає мільярдера кавою і, щоб розплатитися за зіпсовану сорочку вартістю $5000, змушена працювати на нього.

Цей, мʼяко кажучи, неоригінальний сюжет – зав’язка драми «Сором’язлива красуня та мільярдер‐чудовисько» – найпопулярнішого вертикального серіалу в застосунку My Drama від української компанії Holywater. Герої шоу розмовляють англійською з добре вловимим східноєвропейським акцентом.

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