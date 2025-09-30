Українська продуктова ІТ-компанія Holywater, яка розробляє застосунок для вертикальних серіалів MyDrama, вийшла на іспаномовний ринок у партнерстві з локальною продакшн-студією Elefantec Global. Ця студія створювала фільми для стримінгових платформ Amazon Prime Video та Paramount. У рамках співпраці компанії планують виробити до 70 вертикальних серіалів, повідомили Forbes Ukraine засновники стартапу Анатолій Кас’янов та Богдан Несвіт.

Деталі

Elefantec Global забезпечує експертизу виробництва контенту для іспаномовної аудиторії та локальні продакшени, Holywater — дистрибуційну платформу, говорить Несвіт.

«Іспаномовні країни, США та Латинська Америка – одні із найбільших ринків контенту, але для лідерства нам потрібна глибока локальна експертиза», — каже Кас’янов.

Партнерство передбачає запуск до 70 вертикальних серіалів у 2025–2026 роках із середнім бюджетом $80 000–$140 000 за серіал.

Ринок вертикального відео для іспаномовної аудиторії оцінюється у $2 млрд на рік із потенційною аудиторією до 290 млн користувачів, зазначають у компанії.

Holywater у рамках співпраці очікує залучити близько 10 млн щомісячних активних користувачів (MAU), що становить приблизно 5% від потенційної аудиторії ринку.

Контекст

Holywater – продуктова компанія, що охоплює понад 50 млн користувачів. В екосистемі компанії — платформа ШІ-генерованих серіалів My Muse та книжкова платформа My Passion, орієнтована на романтичну літературу. My Drama зʼявився у портфелі Holywater навесні 2024‐го. Це вертикальна стримінгова платформа, де доступно понад 70 серіалів у жанрах романтики, драми, комедії та трилеру. Платформа налічує 6,8 млн активних користувачів щомісяця. Серіали збирають до 20 млн переглядів.

Holywater – компанія, що вийшла з екосистеми Genesis. Її модель – «вирощувати» продуктові компанії. Нині їх понад 25. Успішні проєкти, які довели сталість бізнес-моделі й вийшли на великий дохід, виділяють в окремі компанії. Приклади – сервіс мікронавчання Headway, лінійка фітнес-додатків BetterMe, розробник мобільних додатків appflame.