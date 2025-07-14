Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» в Одеському порту після тривалого судового протистояння з попередніми власниками, пише Financial Times .

Деталі

Американські фонди виграли міжнародний арбітраж на суму $150 млн та кілька рішень британських судів, а остаточне рішення ухвалив Верховний суд України минулого тижня.

Термінал «Олімпекс» із річною потужністю близько 5 млн тонн є одним із найбільших в Україні.

Джон Паттон, партнер Argentem Creek, зазначив, що термінал був ключовим осередком «чорного зерна» в Одесі, ймовірно, найбільшим.

Наприкінці червня попередні власники, Сергій Гроза та Володимир Науменко з GNT Group, отримали підозру в шахрайстві через обман американського інвестора. Слідство вважає, що вони «імітували знищення» зерна після російського вторгнення, щоб уникнути повернення кредиту. GNT Group відкидає звинувачення, стверджуючи, що Argentem Creek використовував позики для ворожого захоплення бізнесу.

Американські фонди планують відновити роботу термінала влітку або на початку осені.

Контекст

8 лютого 2024 року Високий суд Англії та Уельсу залишив у силі всесвітній арешт активів (Worldwide Freezing Order, WFO) на суму $118 млн, накладений на співвласників зернового терміналу «Олімпекс» в Одеському порту Сергія Грозу та Володимира Науменка.

Спроба Грози та Науменка оскаржити рішення суду першої інстанції, який рік тому заморозив їхні активи за позовом американських фондів Argentem Creek та Innovatus, виявилася невдалою. Загальна сума боргу з відсотками становить $150 млн, які GNT Group, підконтрольна Грозі та Науменку, залучила для розвитку терміналу.

Судові процеси щодо «Олімпексу» тривають із кінця 2022 року. GNT Group виступає позичальником за кредитом від Argentem Creek та Innovatus, тоді як GNT Trade DMCC, G.N.T. Inland Elevators, швейцарська Omega Terminal та українська «МеталзЮкрейн» є гарантами позики. Гроза та Науменко також несуть відповідальність як фізичні особи. Згідно з умовами, борг мав бути повністю погашений до грудня 2021 року, але цього не сталося.

За матеріалами справи, що розглядається у Великій Британії, Гроза та Науменко володіють по 50% кіпрської компанії GN Terminal Enterprises Ltd (GNT), яка контролює групу з трьох дочірніх компаній: S.E.V. Trading CO (Кіпр), GNT Trade DMCC (ОАЕ) та G.N.T. Inland Elevators (Кіпр). Остання володіє вісьмома елеваторами в Україні. Еміратська «дочка» управляє швейцарською компанією та трьома українськими юридичними особами, зокрема «Олімпекс Купе Інтернейшнл», що оперує зерновим терміналом.

Станом на березень 2023 року Гроза та Науменко підтверджували контроль над активом. Однак, за даними YouControl від 23 квітня 2024 року, Гроза більше не є серед власників «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а його місце зайняв Олександр Горбунов, якого адвокати кредиторів називають пасинком Грози.

У травні 2020 року аудитор PriceWaterhouseCoopers оцінив термінал «Олімпекс» у $321–366 млн, тоді як оцінка активів GNT, проведена «Кроу Україна» для зустрічного позову, становить $250-325 млн.

У квітні 2024 року Західний апеляційний господарський суд (Львів) задовольнив вимогу кредиторів компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл» змінити керівника підприємства.