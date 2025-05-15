«Дочка» контейнерного гіганта MSC придбала активи в Україні. Деталі найбільшої угоди на ринку логістики під час війни

Швейцарська Medlog SA, логістичний підрозділ контейнерного гіганта Mediterranean Shipping Company (MSC), придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT Єгора Гребеннікова та 25% у транскордонному терміналі «Мостиська», половина якого належить «Лемтранс» Ріната Ахметова . Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів співвласник групи ТІС Єгор Гребенніков.

Ключові факти

Переговори тривали близько року, розповів Гребенніков. Це перша подібна угода з транснаціональним гравцем у логістиці від початку повномасштабної війни.

У травні Medlog придбала у Гребеннікова 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT, а також 25% у транскордонному терміналі «Мостиська».

Forbes Ukraine оцінює придбані Medlog активи у $15–30 млн.

У N’UNIT частка Гребеннікова знизилась до 50%, а у «Мостиськах» – до 25%. Решта 50% терміналу «Мостиська» належить «Лемтранс» Ріната Ахметова.

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Контекст

Mediterranean Shipping Company (MSC) – приватна сімейна судноплавна компанія, заснована в 1970 році. Є другою у світі, після «A.P. Moller-Maersk Group», за обсягом контейнерних перевезень: має 900 морських суден і доставляє 27 млн TEU до 520 портів по всьому світу щорічно.

Medlog — логістичний інтермодальний оператор, частина MSC Group. Medlog працює у 90 країнах і щороку перевозить 7,3 млн TEU.

Заснована Гребенніковим в середині 2020-го українська мережа N’UNIT на травень 2025-го має чотири залізнично-автомобільні термінали у Вишневому під Києвом, Харкові, Дніпрі та на Львівщині, а також палетний та зерновий склади у Харкові. Торік виторг N’UNIT виріс у понад 2,5 раза, до 2 млрд грн, за даними Опендатабот.

Транскордонний термінал «Мостиська драй порт» (МДП) у 2021 році почала будувати компанія «Лемтранс» з партнером у межах проєкту «Контейнерний термінал Мостиська». «Сухий порт» будують на території колишньої нафтобази поблизу залізничної станції «Мостиська-2» за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. Ключовою особливістю МТД є наявність колій двох стандартів – 1520 на 1435 мм.

У 2024-му МДП збільшив виторг на 18%, до 388,9 млн грн.