Польська компанія Maspex отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на набуття спільного контролю разом із громадянином України над ТОВ «Карпатські мінеральні води» та ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води». Про це йдеться у рішенні АМКУ від 20 листопада.

Деталі

Громадянин України, особу якого АМКУ не розкриває у рішенні, здійснюватиме спільний контроль через підконтрольну йому кіпрську компанію Dynalum Finance Ltd.

Окрім того, АМКУ схвалив узгоджені дії між Maspex (м. Вадовіце, Польща), Dynalum Finance Ltd (м. Ларнака, Кіпр) та громадянином України щодо виконання зобов’язань про неконкуренцію та непереманювання, передбачених пунктом 11 акціонерного договору.

Контекст

Нинішнім бенефіціарним власником обох українських компаній, за даними YouControl, є Сергій Петрович Устенко: у ТОВ «Карпатські мінеральні води» йому належить 83,77% (ще 16,23% – у Петра Івановича Устенка), а ТОВ «Торговий дім «Карпатські мінеральні води» – 99,9% через Dynalum Finance Ltd (0,0960% – у Петра Устенка).

ТОВ «Карпатські мінеральні води» видобуває мінеральні води у Львівській області та виробляє напої, зокрема «Карпатська джерельна».

Maspex – одна з найбільших харчових компаній Центральної та Східної Європи, у портфелі якої є напої (включно з алкогольними), макаронні вироби, продукти швидкого приготування, консерви та фармацевтичні препарати.