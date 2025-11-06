Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив найбільшому мобільному оператору «Київстар» придбати контрольний пакет у статутному капіталі виробника відновлюваної енергії ТОВ «Санвін 11». Про це йдеться в рішенні АМКУ від 6 листопада. ТОВ «Санвін 11» керує сонячною електростанцією потужністю 12,95 МВт, розташованою в Житомирській області, згідно з даними енергетичної платформи Energo.ua .

Деталі

Згідно з документом, ПрАТ «Київстар» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Санвін 11» через купівлю частки в статутному капіталі енергокомпанії, яка забезпечить понад 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Контекст

«Санвін 11» спеціалізується на сонячних електростанціях і зареєстрована в Одесі. Виторг компанії за минулий рік склав 81,8 млн грн, такі дані наводить YouControl. Наразі 100% статутного капіталу належить кіпрській MERESTONO LIMITED.

Кінцевими бенефіціарами енергокомпанії є громадянка України Наталія Богачова (проживає в Чехії) та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц. Кожен із них контролює по 50% в українській компанії, що повністю належить кіпрській фірмі. Детальніше про те, чому «Київстар» купує виробника відновлюваної енергетики, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.