Антимонопольний комітет України дозволив двом венчурним інвестиційним фондам – «Даймлер» і «Генезис капітал» – отримати спільний контроль над ТОВ «Житомирський лікеро-горілчаний комбінат», йдеться у повідомленні АМКУ. Підприємство нещодавно продали на повторному приватизаційному аукціоні.

Деталі

Обидва фонди повʼязані з підприємцями, які нещодавно придбали завод на повторному приватизаційному аукціоні за 137,5 млн грн.

Переможцем торгів стало ТОВ «СПК-Інвест 2021» із Дніпра, засноване братами Василем та Євгеном Астіонами, які контролюють фонд «Генезис капітал». Власниками фонду «Даймлер» є Максим Кушнарьов та Костянтин Жуковський, свідчать дані YouControl.

Контекст

Житомирський лікеро-горілчаний завод є одним із найстаріших виробників алкоголю в регіоні. До складу майнового комплексу входять понад 140 об’єктів нерухомості, 47 транспортних засобів, а також понад 1400 одиниць обладнання, меблів та інвентарю. Актив охоплює площу понад 24 000 кв. м і включає кілька філій у Житомирській області.

Підприємство має чинні ліцензії на виробництво та оптову торгівлю алкогольними напоями до 2026 року.

За 2022–2024 роки його виторг склав 347 млн грн, зокрема 523 000 грн від експорту.

Підприємство працює, не перебуває в оренді. Умови продажу передбачають погашення боргів із зарплати й перед бюджетом і збереження робочих місць протягом пів року після приватизації.