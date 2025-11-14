Підписка від 49 грн
АМКУ дозволив співвласникам мереж Varus і Eva купити «Вінницяпобутхім»

Тетяна Антонюк
«Вінницяпобутхім» виробляє мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування Фото надано пресслужбою

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Афіна-Груп» на набуття контролю над виробником мийних засобів «Вінницяпобутхім», йдеться у повідомленні АМКУ 13 листопада. «Афіна-Груп», яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, виграла онлайн-торги з приватизації «Вінницяпобутхім» у серпні 2025-го.

Ключові факти

  • АМКУ розглянув заяву від 29 вересня 2025-го і надав дозвіл «Афіна-Груп» на набуття контролю над ПрАТ «Вінницяпобутхім».
  • ТОВ «Афіна-Груп» виграло онлайн-торги з продажу «Вінницяпобутхім» 13 серпня 2025-го. У вересні компанія сплатила до державного бюджету 608 млн грн за приватизацію, повідомив Фонд державного майна. Сума, яку запропонувало ТОВ «Афіна-Груп», вдвічі більше від стартової.
  • «Вінницяпобутхім» виробляє мило та мийні засоби, засоби для чищення й полірування. Підприємство орендує земельні ділянки на 4 га, володіє адмінбудівлею, складами, виробничими приміщеннями та іншими будівлями сукупно на понад 31 300 кв. м.
  • Покупець зобов’язаний виконати такі умови приватизації: зберегти основні види діяльності підприємства; погасити кредиторську заборгованість; гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців; дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Контекст 

Російська компанія «Невська косметика» придбала «Вінницяпобутхім» у її топменеджменту у 2006 році. Купівля підприємства обійшлася компанії не менш ніж у $5 млн, за даними російського «Коммерсанта».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких є «Невська косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках. 

За результатами конкурсу управителем активів підприємства, яке простоювало протягом 18 місяців, у грудні 2022 року стало TOB «Крайтекс-Сервіс» Руслана Шостака і Валерія Кіптика

У квітні 2023 року АМКУ надав дозвіл на одержання в управління ТОВ «Крайтекс-Сервіс» активів ПрАТ «Вінницяпобутхім».

У липні того ж року «Крайтекс-Сервіс» відновила виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення. Майже через рік, у червні 2024-го, Мінʼюст ініціював передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.

У квітні 2025-го АРМА і «Крайтекс-Сервіс» підписали договір про припинення управління активами «Вінницяпобутхім», які передали Фонду держмайна для приватизації.

