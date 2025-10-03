Антимонопольний комітет України 2 жовтня розпочав розгляд справи проти 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних груп на ринку. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Деталі

Йдеться про мережі «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» та «Аптека Бажаємо здоров’я». Їх підозрюють в антиконкурентних узгоджених діях, що можуть призвести до обмеження конкуренції на фармринку.

За даними АМКУ, станом на липень 2025 року ці мережі контролювали 64% роздрібного товарообігу лікарських засобів та володіли 42% аптечних точок – загалом 7742 об’єктами. Така концентрація, на думку АМКУ, дає групам відчутний вплив на умови обігу товарів на ринку.

Комітет посилається на матеріали, які свідчать, що з лютого 2025 року спостерігається скорочення продажів препаратів трьох українських виробників. Це пов’язано не зі зниженням попиту, а зі зменшенням їх наявності у великих аптечних мережах.

АМКУ вважає, що такі дії аптечних груп можуть мати ознаки змови та витіснення товарів низки виробників.

Контекст

Навесні в Україні змінилися правила гри на фармацевтичному ринку. За лаштунками – конфлікт між виробником «Дарниця» та найбільшими аптечними мережами. Компанія ініціювала тимчасову заборону маркетингових виплат аптекам і просуває обмеження в майбутньому. Але замість зростання виторгу отримала падіння продажів на 30%. Що могло піти не так і чому в історії фігурує Володимир Зеленський, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Раніше стало відомо, що «Дарниця» призупинила виробництво через переповнені склади. На ринку це пов’язували з конфліктом між «Дарницею» та аптечними мережами. Представники аптек вважають, що зниженню попиту могла сприяти відмова компанії зменшити відпускні ціни після скасування маркетингових платежів, а також їх підвищення наприкінці 2024-го – на початку 2025 року.

Минулого місяця «Дарниця» подала заяву до АМКУ про можливі антиконкурентні дії з боку п’яти аптечних мереж і двох дистриб’юторів.