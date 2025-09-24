Фармацевтична компанія «Дарниця» подала заяву до Антимонопольного комітету України (АМКУ) про можливі антиконкурентні дії з боку п’яти аптечних мереж і двох дистриб’юторів. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Компанія зазначила, що очікує від АМКУ об’єктивної оцінки та рішення, яке усуне сумніви й забезпечить прозорі умови для всіх учасників ринку.

«Дарниця» наголосила на важливості чесної конкуренції та праві пацієнтів на вільний вибір лікарських засобів: виробники, аптеки та дистриб’ютори мають працювати без прихованих механізмів впливу, які обмежують асортимент препаратів.

Контекст

Навесні в Україні змінилися правила гри на фармацевтичному ринку. За лаштунками – конфлікт між виробником «Дарниця» та найбільшими аптечними мережами. Компанія ініціювала тимчасову заборону маркетингових виплат аптекам і просуває обмеження в майбутньому. Але замість зростання виторгу отримала падіння продажів на 30%. Що могло піти не так і чому в історії фігурує Володимир Зеленський, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Минулого тижня ЕП писала, що «Дарниця» призупинила виробництво через переповнені склади. На ринку це пов’язували з конфліктом між «Дарницею» та аптечними мережами. Представники аптек вважають, що зниженню попиту могла сприяти відмова компанії зменшити відпускні ціни після скасування маркетингових платежів, а також їх підвищення наприкінці 2024 – на початку 2025 року.

Фармкомпанія «Дарниця» – лідер фармринку України у натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розвʼязання проблем болю.

За результатами 2024 року виторг «Дарниці» залишився на рівні 2023 року – 6,9 млрд грн. Чистий прибуток становив близько 400 млн грн, за даними YouControl.