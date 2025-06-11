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Дарниця /надано пресслужбою
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Forbes Digital

Ціна конфлікту. Скільки коштувало «Дарниці» публічне протистояння з найбільшими аптечними мережами – «АНЦ», «Подорожник», «9-1-1» та іншими

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

4 хв читання

«Дарниця» веде себе некоректно по відношенню до всіх учасників ринку», - вважає CEO мережі «Подорожник» Тарас Коляда Фото надано пресслужбою

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Навесні в Україні змінилися правила гри на фармацевтичному ринку. За лаштунками – конфлікт між виробником «Дарниця» та найбільшими аптечними мережами. Компанія ініціювала тимчасову заборони маркетингових виплат аптекам і просуває обмеження в майбутньому. Але замість зростання виторгу отримала падіння продажів на 30%. Що могло піти не так і чому в історії фігурує Зеленський?

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