Навесні в Україні змінилися правила гри на фармацевтичному ринку. За лаштунками – конфлікт між виробником «Дарниця» та найбільшими аптечними мережами. Компанія ініціювала тимчасову заборони маркетингових виплат аптекам і просуває обмеження в майбутньому. Але замість зростання виторгу отримала падіння продажів на 30%. Що могло піти не так і чому в історії фігурує Зеленський?