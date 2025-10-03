Forbes Digital підписка
АМКУ начал расследование против крупнейших аптечных сетей

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Антимонопольный комитет Украины 2 октября приступил к рассмотрению дела против 155 субъектов хозяйствования, входящих в состав пяти крупнейших аптечных групп на рынке. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Речь идет о сетях «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Аптека Подорожник» и «Аптека Бажаємо здоров’я». Их подозревают в антиконкурентных согласованных действиях, которые могут привести к ограничению конкуренции на фармрынке.
  • По данным АМКУ, по состоянию на июль 2025 года эти сети контролировали 64% розничного товарооборота лекарственных средств и владели 42% аптечных точек – всего 7742 объекта. Такая концентрация, по мнению АМКУ, дает группам ощутимое влияние на условия обращения товаров на рынке.
  • Комитет ссылается на материалы, свидетельствующие, что с февраля 2025 года наблюдается сокращение продаж препаратов трех украинских производителей. Это связано не со снижением спроса, а с уменьшением их наличия в больших аптечных сетях.
  • АМКУ считает, что такие действия аптечных групп могут иметь признаки сговора и вытеснения товаров ряда производителей.

Контекст

Весной в Украине изменились правила игры на фармацевтическом рынке. За кулисами – конфликт между производителем «Дарница» и крупнейшими аптечными сетями. Компания инициировала временный запрет маркетинговых выплат аптекам и продвигает ограничения в будущем. Но вместо роста выручки получила падение продаж на 30%. Что могло пойти не так и почему в истории фигурирует Владимир Зеленский, читайте в материале Forbes Ukraine.

Ранее стало известно, что «Дарница» приостановила производство из-за переполненных складов. На рынке это связывали с конфликтом между «Дарницей» и аптечными сетями. Представители аптек считают, что снижению спроса мог способствовать отказ компании снизить отпускные цены после отмены маркетинговых платежей, а также их повышение в конце 2024 – в начале 2025 года.

В прошлом месяце «Дарница» подала заявление в АМКУ о возможных антиконкурентных действиях со стороны пяти аптечных сетей и двух дистрибьюторов.

