Apple представила оновлений 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5, що має 10-ядерний процесор. Про це повідомляє пресслужба компанії. Модель доступна в кольорах Space Black і Silver, за ціною від $1599. Продажі стартують 22 жовтня 2025 року.
Деталі
- Ноутбук орієнтований на професійні задачі – від роботи зі штучним інтелектом і 3D-графікою до відеомонтажу, а також підтримує запуск великих мовних моделей (LLM) безпосередньо на пристрої.
- Процесор М5, який компанія називає найпродуктивнішим і найенергоефективнішим за всю історію Mac, забезпечує до 3,5 раза вищу ШI-продуктивність і до 1,6 раза швидшу графіку, ніж попередня модель. Новинка має покращений Neural Engine, до 4 ТБ сховища і батарею на 24 години роботи, зазначають у компанії.
- Порівняно з моделями на Intel, MacBook Pro з M5 демонструє до 86 разів швидшу ШI-обробку, в 30 разів кращу графіку та 5,5 разів швидший процесор. Для користувачів із чипом M1 приріст становить до 6 разів у ШI-продуктивності.
- Ноутбук оснащено Liquid Retina XDR-дисплеєм із яскравістю до 1600 ніт, 12-МП камерою Center Stage, системою з шістьма динаміками. Ноутбук працює на новій macOS Tahoe із підтримкою Apple Intelligence.
- «M5 знаменує собою наступний крок у розвитку штучного інтелекту для Mac і виводить MacBook Pro на новий рівень», – зазначив Джон Тернус, старший віце-президент Apple з апаратного забезпечення.
Контекст
У сфері штучного інтелекту в Apple – криза, зазначав Bloomberg. Компанія, яка десятиліттями задавала тон у споживчих технологіях, сьогодні відстає від конкурентів на роки. Всередині компанії – розгубленість, внутрішній спротив і кадрові перестановки, зовні – втрата довіри, судові позови і розчаровані користувачі. Все це відбувається на тлі вибухового зростання великих мовних моделей у Microsoft, Google та OpenAI.
9 вересня Apple презентувала у штаб-квартирі в Купертіно нові iPhone 17, AirPods з автоматичним перекладом голосу та Apple Watch.
