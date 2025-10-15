Apple представила обновленный 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5, имеющий 10-ядерный процессор. Об этом сообщает пресс-служба компании. Модель доступна в цветах Space Black и Silver по цене от $1599. Продажи стартуют 22 октября 2025 года.

Подробности

Ноутбук ориентирован на профессиональные задачи – от работы с искусственным интеллектом и 3D-графикой до видеомонтажа, а также поддерживает запуск больших языковых моделей (LLM) непосредственно на устройстве.

Процессор М5, который компания называет самым производительным и энергоэффективным за всю историю Mac, обеспечивает до 3,5 раза высшую ИИ-производительность и до 1,6 раза более быструю графику, чем предыдущая модель. Новинка имеет улучшенный Neural Engine, до 4 ТВ хранилища и батарею на 24 часа работы, отмечают в компании.

По сравнению с моделями на Intel MacBook Pro с M5 демонстрирует до 86 раз более быструю ИИ-обработку, в 30 раз лучшую графику и 5,5 раз более быстрый процессор. Для пользователей с чипом M1 прирост составляет до 6 раз в ИИ-производительности.

Ноутбук оснащен Liquid Retina XDR-дисплеем с яркостью до 1600 нит, 12-МП камерой Center Stage, системой с шестью динамиками. Ноутбук работает на новой MacOS Tahoe с поддержкой Apple Intelligence.

«M5 знаменует собой следующий шаг в развитии искусственного интеллекта для Mac и выводит MacBook Pro на новый уровень», – отметил Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению.

MacBook Pro M5 (Фото: Apple) Фото с официального пресс-релиза Apple MacBook Pro M5 (Фото: Apple) MacBook Pro M5 (Фото: Apple) MacBook Pro M5 (Фото: Apple)

Контекст

В сфере искусственного интеллекта у Apple – кризис, отмечал Bloomberg. Компания, десятилетиями задавшая тон в потребительских технологиях, сегодня отстает от конкурентов на годы. Внутри компании – растерянность, внутреннее сопротивление и кадровые перестановки, внешне – потеря доверия, судебные тяжбы и разочарованные пользователи. Все это происходит на фоне взрывного роста больших языковых моделей в Microsoft, Google и OpenAI.

9 сентября Apple представила в штаб-квартире в Купертино новые iPhone 17, AirPods с автоматическим переводом голоса и Apple Watch.