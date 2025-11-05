Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило торги на Prozorro з відбору управителя для арештованого майна та корпоративних прав виробника інертних газів ТОВ «Кріоін Інжинірінг». Про це повідомила пресслужба АРМА 5 листопада.

Деталі

Компанія спеціалізується на виробництві та постачанні інертних газів високої чистоти – неону, гелію, ксенону та криптону – й має власну наукову базу для розробки кріогенних технологій.

Підприємство, яке розташоване в Одеській області, оснащене сучасним обладнанням для виробництва, пакування і транспортування продукції.

До складу арештованого активу входять корпоративні права, чотири земельні ділянки (0,6 га, 0,2,га, 0,32 га, 0,05 га), два виробничі приміщення, технологічне устаткування, дев’ять квартир в Одесі, два дачні будинки та котедж.

За оцінкою АРМА, комплекс є комерційно привабливим і не потребує додаткових інвестицій для відновлення роботи.

Агентство запрошує до участі у конкурсі всі зацікавлені компанії, окрім власників підприємства та представників держави-агресора. Тендерні пропозиції приймаються до 8 листопада 2025 року.

Контекст

У березні 2023 року СБУ звинуватила керівництво «Кріоін Інжинірінг» у співпраці з Росією через постачання сировини (рідкісних газів, зокрема неону) для виробництва лазерних прицілів та мікроелектроніки.

Керівництво компанії заперечувало звинувачення, стверджуючи, що вся діяльність була прозорою та орієнтованою на ринки ЄС, Азії (включаючи корейське СП) та США. В компанії називають справу «політизованою» та повʼязаною з конкуренцією на ринку газів.

У вересні 2025 року на основі розслідування СБУ Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу активів компанії в управління АРМА.

ТОВ «Кріоін Інжинірінг» на 99,9% належить кіпрській SG SPECIAL GASES TRADING LTD, кінцевим бенефіціаром значиться Вʼячеслав Бондаренко.

За підсумками 2024 року виторг компанії скоротився у понад 11 разів – до 26,4 млн грн (294 млн грн у 2023-му), збиток перевищив 120 млн грн (-247 млн грн у 2023 році), свідчать дані YouControl.