Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало консультації для отримання пропозицій щодо управління арештованими 49,5% корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ПГЗК), який входить до групи Ferrexpo.

Деталі

АРМА оголосила про проведення попередніх ринкових консультацій у межах підготовки до конкурсного відбору управителя арештованим активом.

Йдеться про 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК» у вигляді 153,45 млн простих іменних акцій. Цей пакет корпоративних прав передано в управління агентству на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 28 лютого 2025 року.

Агентство приймає проєкти програм управління, комерційні пропозиції або інші документи відповідно до методичних рекомендацій.

Подати пропозиції можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Документи прийматимуться у довільній формі до 15:00 24 жовтня 2025 року.

Контекст

28 лютого Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них і частина акцій Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є Жеваго.

Ferrexpo вважає передачу 49,5% корпоративних прав ПГЗК до АРМА порушенням міжнародних договорів, зокрема, міжнародними інвестиційними угодами, що діють між Україною та Великою Британією і Україною та Швейцарією. Компанія заявила, що ініціює міжнародний арбітраж проти України.

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит». За даними ДБР, офшорна компанія в 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Після того як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема, списали $113 млн з рахунків українського банку. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

У межах справи було арештоване майно підозрюваного та повʼязаних із ним юросіб, зокрема акції підприємств Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості.

12 лютого РНБО запровадила санкції проти Костянтина Жеваго. Згідно із указом №81/2025, санкції запроваджені безстроково.

Раніше стало відомо, що ДБР та Мінʼюст планують націоналізувати 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo. Більше про це, читайте тут.

Ferrexpo – гірничорудна компанія зі швейцарською реєстрацією, основні виробничі потужності якої зосереджені в Україні. Полтавський ГЗК є її ключовим активом і найбільшим виробником залізорудних окатків у країні.

У першому півріччі 2025-го Ferrexpo зменшила дохід на 22%, до $428 млн. Збиток склав $25 млн (порівняно з прибутком $55 млн у першому півріччі 2024 року). Капіталізація Ferrexpo на вечір 14 жовтня – $650 млн, відповідно частка Жеваго може коштувати близько $327 млн.